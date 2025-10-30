На двух горах Ставрополья обнаружили природные аналоги эманатория

Исследования проводились при поддержке гранта Российского научного фонда. За два года ученые совершили более 50 экспедиционных выездов. Отдельное внимание уделялось особо охраняемым природным территориям Ставрополья — горам Бештау и Бык, а также курортным городам Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. В результате удалось разработать новые теоретические подходы к изучению радоновых характеристик геологической среды.