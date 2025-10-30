На двух горах Ставрополья обнаружили природные аналоги эманатория

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Ученые Пятигорского института Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) обнаружили возможность создания на двух горах Ставрополья природных эманаториев. Это стало одним из результатов двухлетнего исследования механизмов переноса радона в проницаемых зонах земной коры, сообщили ТАСС в пресс-службе СКФУ.
Эманатории — это специальные помещения, где проводится лечение ингаляциями и воздушно-радоновыми ваннами. Радон оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, стимулирует регенерацию тканей и улучшает кровообращение. Он применяется для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, гинекологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
«В ходе полевых исследований было выполнено свыше 700 замеров. Данные подверглись тщательному анализу и математической обработке, что позволило сформировать обширную базу научных результатов. Одним из важных практических результатов исследования стало выявление возможности создания первого в России природного радонового эманатория на территориях гор Бештау и Бык. Это открытие имеет значительный потенциал для развития курортной зоны», — привели в пресс-службе слова руководителя исследования, профессора кафедры строительства отделения «Школа инженерии» Павла Сидякина.
Исследования проводились при поддержке гранта Российского научного фонда. За два года ученые совершили более 50 экспедиционных выездов. Отдельное внимание уделялось особо охраняемым природным территориям Ставрополья — горам Бештау и Бык, а также курортным городам Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. В результате удалось разработать новые теоретические подходы к изучению радоновых характеристик геологической среды.
Ученые обнаружили закономерности формирования радоновых аномалий в проницаемых зонах земной коры. Созданы математические модели переноса радона в горных массивах с учетом различных параметров, включая температуру и влажность. На основе результатов исследования разработан инновационный программный продукт, позволяющий прогнозировать радоновые характеристики при изменении различных параметров среды.
Исследование планируется продолжить в нескольких направлениях. В том числе ученые намерены изучить возможную взаимосвязь радоновой активности и сейсмоактивности региона Кавказских Минеральных Вод.