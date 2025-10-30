Ричмонд
Нижегородские медики спасли женщину, укушенную гадюкой

На ее теле стали разрастаться сосудистые высыпания.

В Нижнем Новгороде врачам пришлось спасать пациентку, которую укусила змея. После нападения гадюки на теле женщины появились сосудистые высыпания. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По словам пострадавшей, змея укусила ее в ладонь, но сосудистые высыпания смогли «добраться» до ее плеча. Она обратилась за помощью к докторам.

Дерматовенеролог Элла Мазаева объяснила, что пациентка столкнулась с индивидуальной реакцией организма на яд. К счастью, подобные осложнения встречаются не слишком часто.

Чтобы убрать сосудистый рисунок с тела женщины, врачи использовали вспышки высокоимпульсного света. Пока это удалось сделать лишь частично. Пациентка продолжает лечение.

