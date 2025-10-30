Куда поехать в ноябре? Эксперт Ковальчук выделил 5 интересных направлений

Длинные ноябрьские выходные — отличный повод прокатиться по окрестностям. А если эти праздники уже спланированы — взять варианты на заметку на будущее.
Топ-5 популярных направлений в холодное время года и цены на турпоездку aif.ru назвал кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Ковальчук.
1. Коломна
Коломна — старинный город на слиянии рек Оки и Москвы, основанный ещё в XII веке. Его сердце — величественный Коломенский кремль, один из лучших сохранившихся в Подмосковье. Внутри — древние храмы, смотровые башни и уютные улицы с купеческими домами. Город известен как центр ремёсел и сладостей: именно здесь делают знаменитую коломенскую пастилу по старинным рецептам XVIII века. Помимо кремля, стоит посетить музей пастилы, музей мыла, музей кузнечного дела, а также «Калачную» — место, где можно увидеть процесс выпечки старинного русского хлеба. Осенняя Коломна особенно красива — с яркими куполами и набережной, уходящей в туман над Окой.
Тур: автобусный гастрономический тур «Вкусные радости Коломны» (Москва → Коломна → Москва, 2 дня). Включено: трансфер, экскурсии по кремлю и музеям, дегустация пастилы и коломенских калачей, проживание в гостинице 4* с завтраком. Стоимость — от 8 900 ₽/чел.
Проживание оплачивается отдельно: отель 3* в центре города — около 2 500−4 500 ₽/ночь.
2. Суздаль
Суздаль — жемчужина русского зодчества, город-музей под открытым небом, где каждая улица хранит дыхание старины. Здесь нет многоэтажек и суеты: только деревянные домики, купола церквей и звон колоколов. Главные достопримечательности — Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, музей деревянного зодчества и Покровский монастырь. Суздаль знаменит своими ремесленными мастерскими, где делают керамику, занимаются резьбой по дереву и варят медовуху — напиток, которым здесь гордятся с древних времён. Зимой и осенью город превращается в открытку, особенно в вечернее время, когда старинные купола освещаются мягким золотистым светом.
Тур: автобусный тур «Суздальское княжество» (Москва → Владимир → Суздаль → Москва, 2 дня). Включены экскурсии по основным монастырям и музеям, мастер-класс по медовухе, проживание в отеле 3* и завтраки. Цена — от 10 990 ₽/чел.
Проживание оплачивается отдельно: гостиница 3* — 3 000−5 500 ₽/ночь.
3. Ярославль
Ярославль — старейший город на Волге и часть Золотого кольца России. Его исторический центр занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город знаменит своим ансамблем на стрелке рек Волги и Которосли, где открывается панорама куполов, монастырей и старинных набережных. Обязательно стоит увидеть Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка с уникальными фресками, Ярославский художественный музей и Волжскую набережную. Осенью Ярославль особенно уютен: пряный воздух, старинные улочки и множество кафе с волжской рыбой и медовухой.
Тур: автобусный тур «Ярославское трио» (Москва → Ярославль → Рыбинск → Тутаев → Москва, 3 дня). Программа включает прогулку по историческому центру, посещение храмов и мастер-классы. Стоимость — от 25 900 ₽/чел.
Проживание отдельно: отели 2−3* — 2 500−4 500 ₽/ночь.
4. Рязань
Рязань — древний русский город, где история переплетается с провинциальным уютом. Главная достопримечательность — Рязанский кремль, один из старейших архитектурных комплексов России, с собором Успения Пресвятой Богородицы и высокими кремлёвскими валами. Поблизости — Константиново, родина Сергея Есенина: деревянный дом-музей поэта, музей-заповедник и панорама на реку Оку. В самой Рязани можно посетить художественный музей имени Вагнера, старинные усадьбы и погулять по уютным пешеходным улицам. Осенняя Рязань — это тишина, купола в тумане и аромат свежего хлеба из местных пекарен.
Тур: автобусный тур «Незнакомка Рязань» (Москва → Рязань → Солотча → Москва, 2 дня). Включено: экскурсия по кремлю, поездка в Константиново, обеды и проживание в гостинице 3*. Цена — от 7 190 ₽/чел.
Проживание отдельно: отель 3* — 2 500−4 500 ₽/ночь.
5. Владимир
Владимир — древний центр русской государственности, основанный в 1108 году князем Владимиром Мономахом. Именно отсюда начиналось формирование Золотого кольца. В городе сохранились выдающиеся памятники белокаменного зодчества XII века: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и старинные купеческие дома. Неподалёку находится храм Покрова на Нерли — шедевр древнерусского искусства, стоящий на заливных лугах. Владимир сочетает в себе атмосферу духовности и провинциального уюта, особенно в холодное время года.
Тур: автобусный тур «Владимир и Суздаль — города Белого камня» (Москва → Владимир → Суздаль → Москва, 2 дня). Программа включает экскурсии по кремлю, храмам, мастер-класс по глиняной игрушке и ночёвку в отеле 3*. Стоимость — от 10 690 ₽/чел.
Проживание отдельно: отель 3* — 3 000−5 000 ₽/ночь.