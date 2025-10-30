Куда поехать в ноябре? Эксперт Ковальчук выделил 5 интересных направлений

Коломна — старинный город на слиянии рек Оки и Москвы, основанный ещё в XII веке. Его сердце — величественный Коломенский кремль, один из лучших сохранившихся в Подмосковье. Внутри — древние храмы, смотровые башни и уютные улицы с купеческими домами. Город известен как центр ремёсел и сладостей: именно здесь делают знаменитую коломенскую пастилу по старинным рецептам XVIII века. Помимо кремля, стоит посетить музей пастилы, музей мыла, музей кузнечного дела, а также «Калачную» — место, где можно увидеть процесс выпечки старинного русского хлеба. Осенняя Коломна особенно красива — с яркими куполами и набережной, уходящей в туман над Окой.