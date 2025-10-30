«Мама, почини меня»: история нижегородского мальчика с редким заболеванием кожи

По словам матери, именно он доставляет больше трудностей — найти подходящего педагога или организовать обучение бывает непросто. Сейчас мальчик учится индивидуально, любит английский язык и рисует в графическом стиле. Общаться со сверстниками Коле пока тяжело. Некоторые дети сторонятся его, думая, что болезнь заразна. Мама старается объяснять, что Коля — обычный ребенок, просто с очень чувствительной кожей. Семья старается дарить сыну радость: Коля любит цирк, батуты и мечтает стать дрессировщиком дикобразов. Раз в год они ездят на море, так как влажный климат помогает коже восстанавливаться.