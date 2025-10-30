В Иркутской области может появиться стратегия охраны материнства и детства

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Протопопова отметила еще одну проблему: нехватке площадей в областном перинатальном центре. При этом отправить рожениц в другие учреждения не всегда возможно, особенно когда требуются особые условия. Нужен новый блок, однако пока нет средств даже для его проектирования. И снова Александр Ведерников напомнил о возможностях, которые дает возведение модульных зданий. Там можно разместить вспомогательные помещения. Это обойдется гораздо дешевле, а значит больше шансов на скорейшее решение вопроса.