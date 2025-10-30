В Иркутской области может появиться стратегия охраны материнства и детства

Очередное заседание экспертного Совета по вопросам демографического развития состоялось в Законодательном Собрании Иркутской области. На этот раз темой для обсуждения стала охрана репродуктивного здоровья местного населения.
Как рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, за первые 9 месяцев этого года рождаемость в Приангарье снизилась: родилось на 566 малышей меньше, чем за этот же период прошлого года. Однако по этому показателю мы все же опережаем соседей, Забайкальский край и Республику Бурятия. Примечательно, что средний возраст матерей в нашем регионе составляет 28,6 лет.
Благодаря участию в нацпроекте «Семья» проводятся различные мероприятия, призванные поддержать здоровье будущих родителей. Однако есть сложности. Прежде всего, это недостаток врачей, акушеров-гинекологов и педиатров.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников отметил, что в решении этого вопроса должны принимать участие не только главные врачи медучреждений, но и руководители местных администраций. Хоть это и не входит в их прямые обязанности, но все же в общих интересах сделать так, чтобы медучреждения на местах были обеспечены всеми необходимыми узкими специалистами.
Кстати, во время обсуждения упомянули студенческую поликлинику на ул Бурлова в Иркутске. Здание находится в таком плачевном состоянии, что даже не подлежит капитальному ремонту, нужно строить новое. На что Александр Ведерников предложил рассмотреть вариант государственно-частного партнерства и строительство модульного здания. ведь район, в котором находится поликлиника, сейчас активно развивается и застраивается.
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Протопопова отметила еще одну проблему: нехватке площадей в областном перинатальном центре. При этом отправить рожениц в другие учреждения не всегда возможно, особенно когда требуются особые условия. Нужен новый блок, однако пока нет средств даже для его проектирования. И снова Александр Ведерников напомнил о возможностях, которые дает возведение модульных зданий. Там можно разместить вспомогательные помещения. Это обойдется гораздо дешевле, а значит больше шансов на скорейшее решение вопроса.
Резюмируя все высказанные предложения, спикер областного парламента подчеркнул:
— Нужны правильные управленческие меры и, как неоднократно отмечали эксперты, стратегия охраны материнства и детства.