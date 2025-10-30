Ричмонд
«Сначала общаются по-дружески, потом начинают угрожать». В Беларуси мошенники начали писать детям

В Беларуси мошенники начали писать детям. О том, как работает схема, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Источник: Reuters

Аферисты начинают общение в мессенджерах и социальных сетях. Они ведут общение «по-дружески», при этом выманивают информацию о ребенке: где он учится, сведения о родителях. Также просят фотографии и адрес школы. После начинают писать угрозы и требовать, чтобы ребенок выполнял их указания.

В УВД Брестского облисполкома обратили внимание, что никогда не следует отправлять свои личные данные, фотографии, адрес, номер телефона и школы незнакомым людям. Также не следует переходить по ссылкам, присылаемым якобы новыми «друзьями». В случае, если кто-то пишет с угрозами, то нужно сделать скриншоты и сообщить об этом взрослым. Это могут быть родители, учитель, или же можно обратиться в милицию.

В свою очередь родителям необходимо регулярно рассказывать детям о безопасности в интернете, но делать это спокойно. Также в УВД Брестского облисполкома объяснили, что если ребенку кто-либо пишет с угрозами, это не его вина, и самое главное здесь — рассказать как можно скорее взрослым.