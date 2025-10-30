«Сначала общаются по-дружески, потом начинают угрожать». В Беларуси мошенники начали писать детям

В УВД Брестского облисполкома обратили внимание, что никогда не следует отправлять свои личные данные, фотографии, адрес, номер телефона и школы незнакомым людям. Также не следует переходить по ссылкам, присылаемым якобы новыми «друзьями». В случае, если кто-то пишет с угрозами, то нужно сделать скриншоты и сообщить об этом взрослым. Это могут быть родители, учитель, или же можно обратиться в милицию.