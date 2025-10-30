Будучи раненой, продолжила выполнять свой долг: девушка из Башкирии под атакой БПЛА спасла товарищей

Младшего сержанта медицинской службы Алену Саркисян из Башкирии удостоили государственных наград за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».
Уроженка республики служит командиром медицинского отделения медицинского взвода одной из войсковых частей Министерства обороны России. В ходе боевых действий она неоднократно рисковала жизнью, оказывая первую помощь раненым бойцам.
В минувшем июне, спасая военнослужащих под атакой вражеских дронов, девушка получила ранение, но продолжила выполнять свой долг.
За проявленное мужество Алену Саркисян наградили медалями «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции» и медалью генерала Шаймуратова. Также она представлена к другим государственным наградам.
