Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будучи раненой, продолжила выполнять свой долг: девушка из Башкирии под атакой БПЛА спасла товарищей

Алена Саркисян из Башкирии под атакой БПЛА спасла раненых товарищей.

Источник: Комсомольская правда

Младшего сержанта медицинской службы Алену Саркисян из Башкирии удостоили государственных наград за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Уроженка республики служит командиром медицинского отделения медицинского взвода одной из войсковых частей Министерства обороны России. В ходе боевых действий она неоднократно рисковала жизнью, оказывая первую помощь раненым бойцам.

В минувшем июне, спасая военнослужащих под атакой вражеских дронов, девушка получила ранение, но продолжила выполнять свой долг.

За проявленное мужество Алену Саркисян наградили медалями «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции» и медалью генерала Шаймуратова. Также она представлена к другим государственным наградам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше