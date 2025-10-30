В Вадинске Пензенской области обновили участки водопроводных сетей

Капитальный ремонт участков водопроводных сетей завершен в селе Вадинск Пензенской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
Протяженность обновленных водопроводных сетей составила 5,2 км. Работы включали замену старых труб, установку современных запорных устройств и систем контроля за состоянием водопроводных сетей. Все это направлено на обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения. Теперь качество предоставляемых коммунальных услуг значительно улучшится для 1260 жителей Вадинского района.
«Проект модернизации коммунальной инфраструктуры в Вадинском районе является важным шагом в развитии региона и улучшении условий жизни его жителей. Подобные инициативы способствуют повышению уровня комфорта в повседневной жизни, а также создают основу для дальнейшего развития инфраструктуры», — подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.