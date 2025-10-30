Директор лицея № 31 Попов стал почётным гражданином Челябинской области

Александр Попов руководит лицеем № 31 более 30 лет. Под его руководством школа вошла в топ-3 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. 76-летний педагог также является заслуженным учителем РФ, членом Союза писателей России и автором 28 поэтических сборников.