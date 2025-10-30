Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор лицея № 31 Попов стал почётным гражданином Челябинской области

Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Алексей Текслер присвоил директору лицея № 31 Александру Попову звание «Почётный гражданин Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание “Почетный гражданин Челябинской области” Попову Александру Евгеньевичу — директору бюджетного общеобразовательного учреждения “Физико-математический лицей № 31 Челябинска”, — говорится в документе.

Постановление подписано 28 октября. Почётное звание присвоено за большой вклад в развитие системы образования в регионе.

Александр Попов руководит лицеем № 31 более 30 лет. Под его руководством школа вошла в топ-3 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. 76-летний педагог также является заслуженным учителем РФ, членом Союза писателей России и автором 28 поэтических сборников.

В 2015 году директор лицея стал почётным гражданином Челябинска.