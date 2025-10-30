Директор лицея № 31 Попов стал почётным гражданином Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер присвоил директору лицея № 31 Александру Попову звание «Почётный гражданин Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание “Почетный гражданин Челябинской области” Попову Александру Евгеньевичу — директору бюджетного общеобразовательного учреждения “Физико-математический лицей № 31 Челябинска”, — говорится в документе.
Постановление подписано 28 октября. Почётное звание присвоено за большой вклад в развитие системы образования в регионе.
Александр Попов руководит лицеем № 31 более 30 лет. Под его руководством школа вошла в топ-3 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. 76-летний педагог также является заслуженным учителем РФ, членом Союза писателей России и автором 28 поэтических сборников.
В 2015 году директор лицея стал почётным гражданином Челябинска.