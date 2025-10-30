В Кировском районе Казани открылся детский сад с кабинетом робототехники и студией татарского языка

В Кировском районе Казани открылся новый детский сад № 376 «Крылья» на 80 мест. Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном здании площадью более 2,1 тыс. кв.м. В нем организовано четыре общеразвивающих группы — каждая на 20 человек, а также оборудованы кабинет робототехники, сенсорная зона, лаборатория и студия татарского языка. Детский сад, построенный застройщиком этого микрорайона, уже посещают 50 детей. В дошкольном учреждении побывал глава города Ильсур Метшин.
«Новый детский сад — это всегда радостное событие. Особенно радостно, когда новый жилой микрорайон строится и прирастает сразу социальными объектами, такими как этот замечательный детский сад. Особенно приятно, что это результат социальной ответственности наших застройщиков. На земле, которая принадлежит девелоперам, они помогли построить детский сад, оснастили его всем необходимым. И уже сегодня мы видим здесь счастливых малышей, их родителей и замечательный педагогический коллектив», — отметил Ильсур Метшин.
Детский сад № 376 «Крылья» расположен на улице Ягодинской, 2а. Строительство учреждения завершилось в декабре 2024 года, а летом 2025-го принял первых воспитанников.
В здании площадью более 2,1 тыс. кв. м. разместились четыре группы для детей, проживающих в ЖК «Крыловка парк». Профилем дошкольного учреждения является развитие инженерных способностей у детей.
«Каждый детский сад имеет свое лицо. Кто-то занимается экологией, кто-то специализируется на иностранных языках, а мы акцентируем внимание на конструировании», — объяснила заведующая детским садом № 376 Фарида Гаранчева.
Двухэтажное учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания и развития малышей. На первом этаже — две ясельные группы, медицинский кабинет и сенсорная комната. На втором — еще две группы для детей старше четырех лет, музыкальный зал, кабинет робототехники, лаборатория, зона речевого развития, спортивный зал и студия татарского языка.
На занятиях по робототехнике дети учатся создавать программы для своих первых роботов. В лаборатории инженерного творчества ребята изучают основы физики, вместе с педагогом практикуются в создании различны схем. Помимо этого, с детьми работает логопед и преподаватель татарского языка.
Отдельного внимания заслуживает сенсорная комната. Она создана с целью релаксации и успокоения психики малыша. В этой зоне создана специальная атмосфера со спокойной расслабляющей музыкой и приглушенным светом. Детей туда направляют по показанию психолога и по желанию самих ребят.
В коридорах учреждения оборудованы игровые зоны с конструкторами, шахматами, с различными развивающими элементами. Интерьер детского сада выполнен в спокойных, пастельных оттенках, стены по всему периметру выкрашены преимущественно в светло-зеленый цвет.
В здании также имеются прачечная и пищеблок. На территории дошкольного учреждения оборудованы четыре игровые площадки и спортивный комплекс для занятий в теплое время года.
В Казани работает 345 дошкольных образовательных учреждений. В этом году отремонтировали два детских сада, требуют капитального ремонта еще 186 зданий.
Напомним, в 2024 году завершено строительство трех детских садов, в том числе по ул. Бухарской, 32а и пр. Ильгама Шакирова, 14.
В текущем году ведется строительство детского сада на 220 мест в 33-м военном городке Приволжского района.