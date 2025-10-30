В Кировском районе Казани открылся детский сад с кабинетом робототехники и студией татарского языка

«Новый детский сад — это всегда радостное событие. Особенно радостно, когда новый жилой микрорайон строится и прирастает сразу социальными объектами, такими как этот замечательный детский сад. Особенно приятно, что это результат социальной ответственности наших застройщиков. На земле, которая принадлежит девелоперам, они помогли построить детский сад, оснастили его всем необходимым. И уже сегодня мы видим здесь счастливых малышей, их родителей и замечательный педагогический коллектив», — отметил Ильсур Метшин.