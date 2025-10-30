Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти опровергли введение масочного режима в школах Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). Накануне вечером в социальных сетях, а особенно в родительских чатах столичных школ, началось массовое распространение документа, который якобы вводил обязательный масочный режим в школах Ташкента с 30 октября. На деле в этом документе содержались лишь общие рекомендации по подготовке к сезону ОРВИ, но вброс вызвал бурные обсуждения и волну слухов.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков.

По словам Атабекова, пользователи соцсетей неверно трактовали появившийся документ. В публикациях ссылаются на решение Главного государственного санитарного врача, подписанное еще 26 сентября этого года. Такие документы принимаются ежегодно накануне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом — это стандартная профилактическая мера, по которой учреждения получают рекомендации.

В решении действительно говорится про обязательное ношение масок, которое, внимание, вводится только в случае осложнения эпидемиологической ситуации. Сейчас ситуация стабильна, поэтому нет необходимости повсеместно носить маски в школах. Если в каком-либо классе или группе выявлены заболевшие, тогда маски рекомендуют надевать лишь в местах возможного контакта с заболевшими.

Кроме того, при заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем, рекомендуется по возможности соблюдать социальную дистанцию и использовать маску во время общения.

Порядок ношения медицинских масок, согласно документу, определяется в зависимости от ситуации на местах. Это не означает автоматического введения масочного режима во всех школах столицы.

Таким образом, распространяемый документ следует рассматривать как обычную ежегодную профилактическую инструкцию — он предусматривает принятие мер с учётом конкретной эпидемиологической ситуации, а не жёсткое требование для всех школ сразу.