Власти опровергли введение масочного режима в школах Ташкента

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). Накануне вечером в социальных сетях, а особенно в родительских чатах столичных школ, началось массовое распространение документа, который якобы вводил обязательный масочный режим в школах Ташкента с 30 октября. На деле в этом документе содержались лишь общие рекомендации по подготовке к сезону ОРВИ, но вброс вызвал бурные обсуждения и волну слухов.