Кавалеры Георгиевского Креста получат бесплатную землю в Самарской области

Для внесения изменений были дополнены областные законы «О земле» и «О порядке постановки на учёт граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности». В них включили бойцов СВО, награждённых знаком отличия Святого Георгия — Георгиевским Крестом.