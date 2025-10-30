Кавалеры Георгиевского Креста получат бесплатную землю в Самарской области

На пленарном заседании Самарской губернской думы, состоявшемся 30 октября, депутаты пополнили перечень людей, имеющих право на получение в регионе бесплатных земельных участков.
Для внесения изменений были дополнены областные законы «О земле» и «О порядке постановки на учёт граждан, принимавших участие в специальной военной операции (членов их семей), имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности». В них включили бойцов СВО, награждённых знаком отличия Святого Георгия — Георгиевским Крестом.
Эти поправки были внесены в областной парламент главой региона Вячеславом Федорищевым, к которому обратились военнослужащие, не вошедшие в число получателей этой поддержки.
Сейчас льготой пользуются ветераны СВО, награждённые звездой Героя России, а также кавалеры боевых орденов. Порядка 600 из них уже получили землю или 250 тысяч рублей в качестве компенсации. По новому закону право на участки получат ещё 112 военнослужащих.
Ранее депутаты областного парламента предложили создать реестр «лжевоенных», истории о которых периодически появляются в информационном поле. Не имея никаких заслуг, такие люди нередко претендуют на льготы и преференции, положенные защитникам страны.