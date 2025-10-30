Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимирской области прошел фестиваль детского и семейного кино

Он объединил талантливых режиссеров, актеров и продюсеров.

Третий фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена» прошел с 22 по 25 октября во Владимирской области. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

Фестиваль объединил талантливых кинорежиссеров, актеров, продюсеров и многочисленных поклонников киноискусства. Всего состоялось 48 показов конкурсных фильмов, а посетителями разных мероприятий стали более 10 тысяч человек. В областном Дворце культуры и искусства свою программу представил народный артист РСФСР Александр Михайлов. Ярким моментом также стала эксклюзивная презентация киносериала «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучава.

Кульминацией фестиваля стала торжественная церемония награждения победителей в различных номинациях. Жюри, состоящее из признанных экспертов кинематографа, отметило высокий уровень представленных работ и вклад участников в развитие детского и семейного кино. Фестиваль завершился показом короткометражного фильма «Невыученный урок 14 41» режиссера Нины Ведмицкой.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.