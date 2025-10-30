Проект бюджета Самарской области на следующие три года принят в первом чтении

На здравоохранение, образование и социальную политику предусмотрено 53% расходов. Увеличен МРОТ на следующий год (с 22 440 ₽ до 27 093 ₽), повышаются зарплаты с сохранением дифференциации, доход от трудовой деятельности, от которого определяется заработная плата бюджетной сферы увеличивается с 62 до 67 тыс. руб. Для неохваченных категорий работников бюджетной сферы, по решению губернатора Вячеслава Федорищева, предусмотрена доплата 5 000 ₽ На меры поддержки для детей предусмотрено финансирование в размере 101 млрд руб. на три года, из них 33 млрд руб. — в 2026 году.