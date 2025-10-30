Ричмонд
Почти половина россиян ощущает себя на средний возраст, показал опрос

ВЦИОМ: 43 процента россиян ощущают себя на средний возраст.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Почти половина россиян (43%) ощущает себя на средний возраст, в том числе зумеры и младшие миллениалы, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным исследования, 43% опрошенных отметили, что ощущают себя на средний возраст. Этот вариант выбрали в том числе 19% респондентов из поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 27% младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). Почти треть (29%) россиян заявили, что относят себя к молодежи.

Согласно результатам опроса, более двух третей респондентов регулярно испытывают усталость: 37% — каждый день или почти каждый день, четверть респондентов (26%) — несколько раз в неделю.

Чаще всего респонденты связывают усталость с нервной работой — ее в качестве причины назвали 34% россиян. Треть респондентов (32%) заявили, что такое состояние связано психологически тяжелыми ситуациями, а четверть (25%) — с физически тяжелой работой.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.