Почти половина россиян ощущает себя на средний возраст, показал опрос

По данным исследования, 43% опрошенных отметили, что ощущают себя на средний возраст. Этот вариант выбрали в том числе 19% респондентов из поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 27% младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год). Почти треть (29%) россиян заявили, что относят себя к молодежи.