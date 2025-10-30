Город на Неве 30 октября отмечает День судостроителя

«Сейчас правильно говорить не о развитии Севморпути, который составляет только 3030 морских миль, а транспортном коридоре “Большой Северный морской путь” в 8300 морских миль от Санкт-Петербурга до Владивостока. И важно наладить круглогодичную навигацию. Есть летне-осенняя навигация и зимне-весенняя, эти термины свойственный исключительно Севморпути. Фактически мы сейчас делим его на два сектора по меридиану Диксона — западный в сторону Мурманска и восточный в сторону Певека. И если в западном секторе круглогодичная навигация уже есть, а в восточном только планируется», — отметил руководитель проекта проектного офиса «Росатома» по развитию Арктики Сергей Чемко.