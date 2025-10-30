Ричмонд
Поиски не прекращались два года: пропавшего уфимца нашли мертвым

Пропавшего два года назад уфимца обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 36-летнего жителя Уфы обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Мужчина пропал 10 июня 2023 года. Он ушел из дома, и его местонахождение было неизвестно на протяжении больше чем двух лет. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

