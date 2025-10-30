В трех школах Иркутской области впервые откроют агротехнологические классы. К 2026−2027 учебному году их число увеличится до четырех. Уже выбраны три учебных заведения — Буретская, Дзержинская и Мишелевская школы. Определение четвертой школы еще обсуждается.
— Агротехнологические классы — это новый формат образования, который открывает широкие перспективы для подготовки будущих специалистов для АПК. Проект поможет подготовить квалифицированных специалистов, готовых обеспечить продовольственную безопасность региона, — уточнил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Такие классы должны создать непрерывную подготовку кадров для АПК через партнерство школ, аграрных вузов и работодателей. Сейчас создают структуру, ответственную за развитие образования и разрабатывают стратегию внедрения и работы агротехклассов.
Это мероприятие проводится по федеральному проекту «Кадры в АПК», который является частью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».