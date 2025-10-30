В трех школах Иркутской области впервые откроют агротехнологические классы. К 2026−2027 учебному году их число увеличится до четырех. Уже выбраны три учебных заведения — Буретская, Дзержинская и Мишелевская школы. Определение четвертой школы еще обсуждается.