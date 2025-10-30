На следующей неделе изменится график работы казанских МФЦ

В Казани 4 и 6 ноября все центры «Мои документы» будут закрыты для посещения. Причиной стало празднование Дня народного единства и Дня конституции РТ.
1 и 5 ноября посетителей примет все 60 офисов МФЦ Татарстана и отдел по работе с мигрантами в Казани. В понедельник, 3 ноября, будут работать 30 офисов МФЦ, сообщили в Минцифры РТ.
Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с 1 по 7 ноября организуют серию мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства и Дня Конституции РТ. Для горожан проведут концерты, лекции, беседы, мастер-классы, книжные и художественные выставки, литературно-развлекательные программы.