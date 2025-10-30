В Челябинской области в начале ноября изменится расписание электричек

В Челябинской области временно изменят график движения электричек.
Как пояснили в «Свердловской пригородной компании», это связано с ноябрьскими праздниками. Обычно электропоезда привязаны к будням и выходным дням. Но в этот раз суббота 1 ноября будет рабочим днем, а идущие за ней понедельник и вторник — выходными.
Поезд «Полетаево-1 — Челябинск» в 7:31 выедет в путь в рабочий день 1 ноября, а в выходные 3 и 4 ноября курсировать не будет.
Электричка «Златоуст — Челябинск» в 17:41 не придет к перрону 2 ноября, зато отправится в дорогу 4 ноября.
«Ласточку» из Челябинска в Магнитогорск в 12:35 перенесли с 31 октября на 4 ноября.
Поезд «Магнитогорск — Челябинск» в 11:25 также с 31 октября перенесли на 4 ноября.
Кроме того, на 4 и 5 ноября дополнительно назначили рейсы поездов «Челябинск — Екатеринбург» в 13:42 и «Екатеринбург — Челябинск» в 11:41.