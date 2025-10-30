В Челябинской области в начале ноября изменится расписание электричек

Как пояснили в «Свердловской пригородной компании», это связано с ноябрьскими праздниками. Обычно электропоезда привязаны к будням и выходным дням. Но в этот раз суббота 1 ноября будет рабочим днем, а идущие за ней понедельник и вторник — выходными.