В Свердловской области открыли лабораторный комплекс «МинералЛаб»

Лабораторный комплекс «МинералЛаб» построила компания «Полиметалл» в городе Краснотурьинске Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«В год лаборатория сможет анализировать до 200 тысяч образцов, которые будут направляться в Свердловскую область с участков геологоразведки уральского, красноярского, якутского и магаданского филиалов компании. Оборудование способно количественно определять около 30 химических элементов», — подчеркнул Денис Паслер.
Двухэтажное здание построили всего за год и оснастили 100 единицами основного оборудования. Сразу три линии пробоподготовки на первом этаже позволяют одновременно обрабатывать различные типы проб. Второй этаж оборудован для проведения физико-химических анализов. Было создано 150 новых рабочих мест с достойной зарплатой: это новые перспективы для жителей и Краснотурьинска, и других территорий.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.