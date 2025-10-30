«Ну, погоди!»: мэр Омска анонсировал облаву на торговцев новогодними деревьями

Отметим, что пойманных незаконных торговцев «зелеными лесными красавицами» ждет административная ответственность согласно части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Простые граждане отделаются штрафом от 2 000 до 2 500 рублей, должностные лица — от 4 000 до 5 000 рублей, а юридические лица — от 40 000 до 50 000 рублей.