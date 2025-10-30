«Ну, погоди!»: мэр Омска анонсировал облаву на торговцев новогодними деревьями

Сергей Шелест назвал день начала «охоты» на нелегальных торговцев новогодними деревьями. Анонс предстоящего рейда омский градоначальник опубликовал сегодня, 30 октября, в своем телеграм-канале.
«Кстати, с 1 декабря во всех округах будут проходить рейды с целью пресечения нелегальной торговли зелеными красавицами», — говорится в сообщении омского мэра.
Отметим, что пойманных незаконных торговцев «зелеными лесными красавицами» ждет административная ответственность согласно части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Простые граждане отделаются штрафом от 2 000 до 2 500 рублей, должностные лица — от 4 000 до 5 000 рублей, а юридические лица — от 40 000 до 50 000 рублей.