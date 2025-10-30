Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдову атакует магнитная буря: Снижайте нагрузку на организм и запасайтесь таблетками

Согласно расчётам Лаборатории солнечной астрономии, 30 октября ожидается состояние повышенной геомагнитной активности.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 октября, ожидается магнитная буря.

Согласно расчётам Лаборатории солнечной астрономии, 30 октября ожидается состояние повышенной геомагнитной активности.

Вероятность магнитной бури оценивается в 50%, а менее интенсивных геомагнитных возмущений, не достигающих уровня полноценной бури, — 30%.

Период максимальной активности сконцентрирован в диапазоне от ночи 29 октября до обеда 30 октября.

Пик интенсивности ожидается в течение светлой части суток, после чего активность начнет снижаться.

К вечеру магнитная обстановка должна нормализоваться, пишет ura.news.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).

Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).

Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).