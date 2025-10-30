Сегодня, 30 октября, ожидается магнитная буря.
Согласно расчётам Лаборатории солнечной астрономии, 30 октября ожидается состояние повышенной геомагнитной активности.
Вероятность магнитной бури оценивается в 50%, а менее интенсивных геомагнитных возмущений, не достигающих уровня полноценной бури, — 30%.
Период максимальной активности сконцентрирован в диапазоне от ночи 29 октября до обеда 30 октября.
Пик интенсивности ожидается в течение светлой части суток, после чего активность начнет снижаться.
К вечеру магнитная обстановка должна нормализоваться, пишет ura.news.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.
Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).
Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.
Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).
Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.
Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).