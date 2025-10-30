Мэрия Омска демонтировала незаконные арки в микрорайоне «Зеленая Долина»

Ранее мы сообщали, что омский боец ММА, промоутер и тренер Александр Шлеменко добился через суд сноса забора на дороге у его дома также в ЛАО. Он сам живет не так далеко от «Зеленой долины», но не в ней самой, а в коттеджном поселке в СНТ «Простор».