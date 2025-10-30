Мэрия Омска демонтировала незаконные арки в микрорайоне «Зеленая Долина»

В микрорайоне «Зеленая Долина» на окраине Омска демонтировали четыре незаконно установленные конструкции, в том числе арки, ограничивающие проезд автомобилей. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила пресс-служба мэрии города.
Сооружения мешали проезду транспорта и недавно даже сделали невозможным проезд машины скорой помощи, ехавшей к пациенту.
Работы проводились в пределах серии демонтажа объектов, незаконно установленных на территории Ленинского административного округа (ЛАО). К незаконно размещенным относятся гаражи, столбы, ограждения, малые архитектурные формы и хозпостройки.
Чтобы установить их на муниципальной земле, нужно получить официальное разрешение, отметила начальник отдела развития торговли и размещения гаражей администрации ЛАО Екатерина Попова.
Ранее мы сообщали, что омский боец ММА, промоутер и тренер Александр Шлеменко добился через суд сноса забора на дороге у его дома также в ЛАО. Он сам живет не так далеко от «Зеленой долины», но не в ней самой, а в коттеджном поселке в СНТ «Простор».