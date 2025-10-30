В Татарстане открыли экскурсионный маршрут для теплохода «Метеор 2020»

Первый рейс нового скоростного теплохода «Метеор 2020» по специальному экскурсионному маршруту состоялся 22 октября в Республике Татарстан. Развитие речной навигации отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете региона по туризму.
На борту теплохода «Герман Серебренников» длиной 36 м и шириной 11,6 м могут находиться до 120 пассажиров. Судно оснащено мощными двигателями, а запас хода до 600 км открывает возможности для дальних маршрутов. Комфортабельный салон оборудован отоплением, что позволяет совершать поездки с комфортом даже в прохладную осеннюю погоду.
Для нового «Метеора» разработан специальный экскурсионный рейс продолжительностью 1 час 20 минут. Маршрут проходит по живописным местам: от Речного порта Казани мимо Храма всех религий, Печищинского разреза до Свияжска и обратно. Во время поездки гид расскажет об истории легендарных «Метеоров», флоте Республики Татарстан и представит интересные факты о Казани. Совершить поездку на новом «Метеоре» можно ежедневно в 14:00 до 9 ноября.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.