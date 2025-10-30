В Татарстане открыли экскурсионный маршрут для теплохода «Метеор 2020»

Для нового «Метеора» разработан специальный экскурсионный рейс продолжительностью 1 час 20 минут. Маршрут проходит по живописным местам: от Речного порта Казани мимо Храма всех религий, Печищинского разреза до Свияжска и обратно. Во время поездки гид расскажет об истории легендарных «Метеоров», флоте Республики Татарстан и представит интересные факты о Казани. Совершить поездку на новом «Метеоре» можно ежедневно в 14:00 до 9 ноября.