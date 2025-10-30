Стала известна полная программа Дня народного единства в Самарской области

4 ноября на территории Этнопарка откроют свои двери все 20 национальных подворий, на территории 10 из них будут проведены мастер-классы и интерактивные экскурсии-инсталляции «жителей» этих подворий, занимающихся ремеслами, такими как ткачество, гончарное дело, лозоплетение, роспись, столярное дело, прядение, чеканка, выжигание, вышивка, валяние шерсти. В этот день вход детей до 14 лет на территорию этнопарка будет бесплатным.