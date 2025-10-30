В Волгограде запретят продажу алкоголя на время празднования Дня народного единства

Власти Волгограда определили места проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, где не будут продавать алкоголь в розницу. Запрет на спиртное коснется двух районов города и будет действовать 31 октября, 1 и 4 ноября 2025 года, сообщили в администрации.