В Волгограде запретят продажу алкоголя на время празднования Дня народного единства

Власти Волгограда определили места проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, где не будут продавать алкоголь в розницу. Запрет на спиртное коснется двух районов города и будет действовать 31 октября, 1 и 4 ноября 2025 года, сообщили в администрации.
Запретят продавать алкоголь в Дзержинском районе Волгограда 31 октября с 17.00 до 18.00 вокруг парка Семейный на улице 8-й Воздушной Армии, а также 1 ноября с 17.00 до 20.00 в границах стадиона «Электроник» (улица Московская, 2а).
В Центральном районе Волгограда ограничения на спиртное введут 4 ноября с 15.00 до 16.00 вокруг Комсомольского сада.