Ученые показали скрытую опасность мазута в Черном море после крушения танкеров

Ученые Южного федерального университета предупреждают о потенциальной угрозе вторичного загрязнения акватории Черного моря в течение ближайших двух-трех лет. Специалисты связывают эту опасность с сохранившимися в прибрежной зоне запасами относительно свежего мазута, который смешался с песком и утратил плавучесть, но продолжает выделять продукты распада. Такой вывод был сделан на основе анализа данных многолетних наблюдений за нефтяным загрязнением в районах кораблекрушений в Керченском проливе.