Ученые показали скрытую опасность мазута в Черном море после крушения танкеров

Ученые Южного федерального университета предупреждают о потенциальной угрозе вторичного загрязнения акватории Черного моря в течение ближайших двух-трех лет. Специалисты связывают эту опасность с сохранившимися в прибрежной зоне запасами относительно свежего мазута, который смешался с песком и утратил плавучесть, но продолжает выделять продукты распада. Такой вывод был сделан на основе анализа данных многолетних наблюдений за нефтяным загрязнением в районах кораблекрушений в Керченском проливе.
За период с 2007 по 2025 год исследователями было собрано и изучено 275 проб морской воды и 190 образцов нефтяных сгустков и пленок, взятых с побережья Керченского пролива, а также Анапского и Новороссийского районов. Анализ показал значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде. Наибольшие пики загрязнения, многократно превышающие установленные нормативы, фиксировались непосредственно после аварий танкеров.
Как пояснил директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов, экстремально высокие показатели содержания углеводородов регистрировались в первые недели после крушений судов, а также в течение двух-трех теплых сезонов после инцидента 2007 года. Этот эффект объясняется летней активизацией процессов разложения мазута, следы которого сохранились на труднодоступных участках побережья, несмотря на проведенные очистные мероприятия.
Напомним, что масштабная экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла в 2007 году, когда в результате шторма четыре судна затонули, шесть сели на мель и два танкера получили серьезные повреждения. Тогда в море попало около двух тысяч тонн нефтепродуктов.
Аналогичный инцидент повторился в 2024 году при крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к загрязнению акватории площадью 400 квадратных километров.