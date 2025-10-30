Какой будет погода в Беларуси в первые выходные ноября, рассказали синоптики

«Октябрь, продолжая поставлять в белорусские края согретые Гольфстримом воздушные массы, завершается на высокой температурной ноте и передает эстафету теплой осенней погоды ноябрю, тем самым отодвигая наступление зимней прохлады. Однако во влажном воздухе атлантического происхождения без осадков не обойдется. В ближайшие сутки (31 октября) территория нашей страны продолжит находиться в циклонической циркуляции, поэтому в Беларуси сохранится неустойчивая с дождями различной интенсивности погода. Вместе с тем 31 октября во многих районах страны будет усиливаться ветер с порывами 15−20 м/с (объявлен оранжевый уровень опасности). При этом температурный фон в течение суток составит 5−11 градусов тепла, лишь днем по юго-западу воздух прогреется до плюс 13», — рассказали синоптики.
В пятницу временами будут идти дожди. Во многих районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 5−11 градусов тепла, днем по юго-западу — до плюс 13.
«1−2 ноября (суббота-воскресенье) влияние атмосферных фронтов от заполняющегося циклона ослабнет, фон атмосферного давления начнет расти, в результате чего количество и интенсивность осадков уменьшится и они примут локальный характер. Однако
1 ноября ночью на большей части территории, днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по западу возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3−8 градусов выше нуля, по западу — от 0 до 2 градусов. Днем будет 6−13 тепла.
2 ноября — преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью — от 0 до 7 градусов, днем будет 7−14, по юго-западу местами — до плюс 17.
3 ноября ночью преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3−10 градусов тепла. Днем будет от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 16 по югу.
4 ноября ночью на большей части территории, днем местами по стране — кратковременные дожди. Температура воздуха ночью — плюс 3−9 градусов, днем — плюс 6−13.
В среду, 5 ноября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2−8 градусов выше нуля, днем — плюс 7−14.-0-