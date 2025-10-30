Какой будет погода в Беларуси в первые выходные ноября, рассказали синоптики

«1−2 ноября (суббота-воскресенье) влияние атмосферных фронтов от заполняющегося циклона ослабнет, фон атмосферного давления начнет расти, в результате чего количество и интенсивность осадков уменьшится и они примут локальный характер. Однако 3—5 ноября (понедельник-среда) очередные фронтальные разделы принесут новые порции осадков, которые будут распределяться неравномерно по территории страны. При этом сохранится теплая погода с ночными минимумами от 0 до 10 градусов и дневными максимумами от плюс 6 до 14 градусов, лишь 2—3 ноября в южных, юго-западных районах страны будет на пару градусов теплее. В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы», — поделились прогнозом в Белгидромете.