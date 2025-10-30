Воспитанникам центра «Океан» в Приморье рассказали об открытии бизнеса

Андрей Блохин представил ребятам комплекс мер поддержки, которые доступны молодым предпринимателям. Финансовая поддержка включает различные инструменты: субсидии на приобретение оборудования, гранты на модернизацию производства, субсидии по лизингу оборудования, льготные кредиты по ставке от 5% годовых. Также он рассказал, что для поддержки начинающих предпринимателей в Приморье действует система налоговых льгот.