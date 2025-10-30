Воспитанникам центра «Океан» в Приморье рассказали об открытии бизнеса

Министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин рассказал подросткам во Всероссийском детском центре «Океан» о возможностях открытия своего дела в регионе. Местных предпринимателей поддерживают в том числе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Андрей Блохин представил ребятам комплекс мер поддержки, которые доступны молодым предпринимателям. Финансовая поддержка включает различные инструменты: субсидии на приобретение оборудования, гранты на модернизацию производства, субсидии по лизингу оборудования, льготные кредиты по ставке от 5% годовых. Также он рассказал, что для поддержки начинающих предпринимателей в Приморье действует система налоговых льгот.
«Молодые люди — это источник новых идей, технологий и нестандартных решений, способных придать региональной экономике необходимую динамику. Задача органов власти — создать для них максимально благоприятную среду для начала и ведения бизнеса», — подчеркнул Андрей Блохин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.