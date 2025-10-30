Ричмонд
Первый кинозал по нацпроекту «Семья» открылся в якутском поселке Усть-Мая

Современное оборудование установили в местном центре культуры.

Торжественное открытие первого по нацпроекту «Семья» кинозала состоялось в поселке Усть-Мая Республики Саха (Якутия). Об этом сообщается на официальном информационном портале региона.

Кинопроектор, системы контроля посещаемости, моторизированный экран и акустическое оборудование установлены в местном центре культуры. Специалисты провели настройку и тестирование оборудования, а также инструктаж и обучение сотрудников клуба.

«Теперь мы можем предложить нашим жителям возможность для комфортного и увлекательного отдыха. Здесь вы увидите премьеры отечественных и мировых фильмов, насладитесь любимыми мультфильмами вместе с детьми и проведете незабываемые вечера в кругу друзей и близких», — сказала директор Усть-Майского культурного центра народного творчества Надежда Саввина.

На открытии кинозала в фойе местного Дома культуры прошла выставка, посвященная истории кино в районе. По заявке жителей первым фильмом, который показали в кинозале, стала картина «Диодорова. Против течения». Отметим, что в 2025 году по нацпроекту обновятся кинозалы в 41 малом населенном пункте из 21 региона страны.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.