Первый кинозал по нацпроекту «Семья» открылся в якутском поселке Усть-Мая

На открытии кинозала в фойе местного Дома культуры прошла выставка, посвященная истории кино в районе. По заявке жителей первым фильмом, который показали в кинозале, стала картина «Диодорова. Против течения». Отметим, что в 2025 году по нацпроекту обновятся кинозалы в 41 малом населенном пункте из 21 региона страны.