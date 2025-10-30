Ричмонд
В центре Екатеринбурга запретят продажу спиртного и стоянку транспорта

Ограничения будут действовать 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января.

В уральской столице началась подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Согласно постановлению администрации, внесены изменения в документ об организации новогодних мероприятий. В нем установлены даты запрета парковки автомобилей на улицах Урицкого, Володарского и Воеводина — 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января.

Также определены зоны и сроки действия запрета на продажу алкоголя в центре Екатеринбурга, вблизи катка на площади 1905 года и Ледового городка в Историческом сквере.

Приобрести спиртное с 08:00 до 23:00 нельзя будет 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января:

в границах улиц Малышева — 8 Марта — проспекта Ленина — Пушкина;

в границах улиц Малышева — Вайнера — переулка Театрального — переулка Банковского;

по улице Попова, от Вайнера до Хохрякова.