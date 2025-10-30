В центре Екатеринбурга запретят продажу спиртного и стоянку транспорта

В уральской столице началась подготовка к празднованию Нового года и Рождества. Согласно постановлению администрации, внесены изменения в документ об организации новогодних мероприятий. В нем установлены даты запрета парковки автомобилей на улицах Урицкого, Володарского и Воеводина — 31 декабря и 1 января, а также 6 и 7 января.