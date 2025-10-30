Ричмонд
Губернатор Иркутской области обсудил строительство школы в Тулуне с мэром города

На площадку доставят музыкальные инструменты, мебель, оборудование для сцены и зрительного зала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области обсудил строительство школы в Тулуне с мэром города Михаилом Гильдебрантом.

Действующая школа находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение ее восстановить.

-Тулун восстанавливается после разрушительного наводнения. В городе создают хорошие условия для развития детей — прокомментировал глава региона.

Сейчас на объекте сделали перекрытия первого этажа и на 60% второго. В ближайшее время на площадку доставят музыкальные инструменты, мебель, оборудование для сцены и зрительного зала.

Соглашение о строительстве новой школы искусств в Тулуне было подписано в 2023 году на Восточном экономическом форуме. Социальное учреждение возводится по государственной программе «Развитие культуры» на 2024−2030 годы при софинансировании Госкорпорации ВЭБ.РФ.

В следующем году из федерального бюджета выделят средства на строительство детской школы искусств в Свирске.