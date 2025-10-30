«Это можно и нужно сделать»: мэр Уфы одобрил идею построить в городе метро

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о своей поддержке строительства метрополитена в столице Башкирии, но отметил, что вопрос упирается в отсутствие источников финансирования. В разговоре с радио «Бизнес ФМ Уфа» градоначальник заявил, что он всегда был «за» строительство метро, и этой темой активно занимается глава республики.
Мавлиев пояснил, что в мэрии также считают возможным и необходимым реализовать этот проект, однако основная проблема заключается в определении приоритетов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует программ финансирования строительства, а использование только городских и республиканских средств представляет экономически неподъемную задачу.
Напомним, ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением возобновить государственную программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках, включая Уфу.
В своем обращении депутат отметил, что из 16 российских городов с населением свыше миллиона человек метрополитеном обладают только семь. Особое внимание в письме уделено транспортным проблемам уфимской агломерации — согласно аналитическим данным, Уфа стабильно входит в число городов с наибольшей интенсивностью уличного трафика.
Аксененко подчеркнул, что автотранспорт является источником 70−90% загрязнений воздуха в городах, а показатели по выбросам вредных веществ в крупных городах часто превышают санитарно-гигиенические нормы. Депутат просит правительство рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы строительства метрополитенов для разгрузки улично-дорожной сети городов-миллионников.
