«Это можно и нужно сделать»: мэр Уфы одобрил идею построить в городе метро

Мавлиев пояснил, что в мэрии также считают возможным и необходимым реализовать этот проект, однако основная проблема заключается в определении приоритетов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует программ финансирования строительства, а использование только городских и республиканских средств представляет экономически неподъемную задачу.