Что ждет экономику Крыма в 2026 году

«Макропоказатель развития региона в текущем году свидетельствует о достаточной устойчивости экономики республики. В 2025 году сохранится тенденция стабильного развития экономики. В среднесрочной перспективе прогнозируется постепенный рост ВРП до 1,9% к 2028 году», — сказал он.
Согласно прогнозному плану, валовый региональный продукт Крыма по итогам этого года составит 823,4 миллиарда рублей (+1%). В 2026 году ожидается рост этого показателя до 875 млрд рублей (+1,5%). Планируется, что к 2028 году ВРП вырастет на 1,9% — до 979 млрд рублей.
По словам Хитрущенко, основными драйверами роста экономики региона станут промышленность, торговля, сельское хозяйство и реализация госпрограммы социально-экономического развития.
Так, промышленное производство по итогам этого года вырастет на 1,2% благодаря успешной работе крупных предприятий химической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2025 году с оставит 267,3 млрд рублей, уточнил первый замминистра. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение устойчивого роста промышленного производства в 2026—2027 годах на уровне 3%.
Объем сельскохозяйственного производства, согласно прогнозу, в следующем году превысит 99 млрд рублей, с постепенным ростом к 2028 году до 116 млрд рублей.
В 2025 году приток инвестиций в основной капитал составит порядка 311 млрд рублей. В последующие годы прогнозируется планомерный рост объема инвестиций до 318 млрд рублей в 2026 году и с постепенным ростом к 2028 году на уровне 333 млрд рублей.