Уральцам выплатят детские пособия в самом начале ноября

1 ноября на банковские карты переведут: единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. 5 ноября родители получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.