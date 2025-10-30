Уральцам выплатят детские пособия в самом начале ноября

Жители Свердловской области получат детские пособия в первых числах ноября. Так как стандартный день выплат на детей приходится на праздничный выходной, деньги перечислят 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Свердловской области.
1 ноября на банковские карты переведут: единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. 5 ноября родители получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Для официально работающих уральцев до 7 ноября будет перечислено пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Первая волна пенсионных выплат на карты «МИР» придется на 13 ноября, вторая волна — на 20 ноября. Через почту России пенсии доставят в период с 3 по 24 ноября.