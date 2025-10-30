Ричмонд
В Намангане на трассе задержали «бешеный Дамас»: водитель-рецидивист вновь устроил опасные манёвры

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). В социальных сетях на днях появилось видео с участием автомобиля Damas, который устроил настоящее шоу на дорогах Наманганской области. На кадрах видно, как «бешеный» Damas на оживлённой трассе в плотном потоке машин бросает из стороны в сторону — ещё чуть-чуть, и автомобиль мог бы перевернуться.

Источник: Скриншот

После распространения видео сотрудники ДПС быстро установили личность нарушителя. Автомобиль был доставлен на штраф-стоянку.

Сам водитель, как это часто бывает, заявил, что не хотел никому навредить — мол, просто немного поразвлекался. Он по традиции публично попросил прощения и пообещал, что подобного больше не повторит.

Любопытно, что совсем недавно этот же водитель уже попадал в поле зрения инспекторов: ранее на него был составлен протокол по статье 128−5 Административного кодекса (создание помех или аварийной ситуации, выезд на встречную полосу). Однако водитель не сделал никаких выводов и вновь повторил опасное нарушение.

Теперь в отношении него составлен административный протокол уже по статье 128−10 (дорожное хулиганство). Водителю грозит серьёзное наказание — штраф в размере 25 базовых расчётных величин (10,3 млн сумов) и лишение водительских прав на срок от одного до двух лет. Окончательное решение по делу вынесет суд.