В Намангане на трассе задержали «бешеный Дамас»: водитель-рецидивист вновь устроил опасные манёвры

После распространения видео сотрудники ДПС быстро установили личность нарушителя. Автомобиль был доставлен на штраф-стоянку.
Сам водитель, как это часто бывает, заявил, что не хотел никому навредить — мол, просто немного поразвлекался. Он по традиции публично попросил прощения и пообещал, что подобного больше не повторит.
Любопытно, что совсем недавно этот же водитель уже попадал в поле зрения инспекторов: ранее на него был составлен протокол по статье 128−5 Административного кодекса (создание помех или аварийной ситуации, выезд на встречную полосу). Однако водитель не сделал никаких выводов и вновь повторил опасное нарушение.
Теперь в отношении него составлен административный протокол уже по статье 128−10 (дорожное хулиганство). Водителю грозит серьёзное наказание — штраф в размере 25 базовых расчётных величин (10,3 млн сумов) и лишение водительских прав на срок от одного до двух лет. Окончательное решение по делу вынесет суд.