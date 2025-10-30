«Поддельный штамп учета “Груз учтен”, следы срезов ветеринарных клейм». Россельхознадзор задержал 22,5 тонны замороженного шпика якобы из Беларуси

В ходе последующего ветеринарного контроля инспекторы Службы выявили, что данный груз сопровождался ветеринарным сертификатом неустановленной формы с признаками подделки. Кроме того, документ не был зарегистрирован в системе идентификации белорусской ветслужбы, при считывании QR-кода открывался сторонний сайт со сходным с официальным порталом интерфейсом.