«Поддельный штамп учета “Груз учтен”, следы срезов ветеринарных клейм». Россельхознадзор задержал 22,5 тонны замороженного шпика якобы из Беларуси

Россельхознадзор не пустил в РФ 22,5 тонны замороженного шпика якобы из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор не пустил в РФ 22,5 тонны замороженного шпика якобы из Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 28 октября, во время досмотра ранее задержанного грузовика, который ехал из Беларуси, Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям обнаружило нелегальную перевозку замороженного свиного жира.

В ведомстве сообщили: по имевшимся сопроводительным документам, жир свиной замороженный на шкуре общим весом 22,5 тонны, следовал из Минска. Местом выгрузки был указан город Иваново. Производителем значилось белорусское мясоперерабатывающее предприятие.

В ходе последующего ветеринарного контроля инспекторы Службы выявили, что данный груз сопровождался ветеринарным сертификатом неустановленной формы с признаками подделки. Кроме того, документ не был зарегистрирован в системе идентификации белорусской ветслужбы, при считывании QR-кода открывался сторонний сайт со сходным с официальным порталом интерфейсом.

Также был обнаружен поддельный штамп учета поступающих грузов «Груз учтен» с подписью несуществующего сотрудника Управления Россельхознадзора. Вместе с тем анализ информационных систем Россельхознадзора показал, что названный груз не проходил учет в пункте пропуска «Красная Горка».

«Также было установлено, что на части перевозимой продукции имелись следы срезов ветеринарных клейм», — привели подробности в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что автомобиль с грузом был задержан, проводится разбирательство.

«От продукции отобраны образцы для проведения лабораторных исследований на исключение опасных болезней животных», — отметили в Россельхознадзоре.

