Из Калининградской области выдворят 28 мигрантов по итогам операции «Нелегал-2025»

Совместные рейды полиции, регионального управления ФСБ и Пограничного управления ФСБ прошли на строительных площадках, в общежитиях и местах массового проживания иностранных граждан. Силовую поддержку обеспечивала Росгвардия.
В ходе мероприятий выявлено около 200 нарушений миграционного законодательства. За несоблюдение правил пребывания и трудовой деятельности в России к ответственности привлечены десятки человек. 44 иностранца нарушили правила пребывания, 133 — режим въезда, ещё 11 работали без разрешения. Кроме того, 11 жителей региона оштрафованы за незаконное трудоустройство мигрантов. Общая сумма штрафов превысила 850 тысяч рублей.
Особое внимание уделялось выявлению лиц, находящихся в розыске. В ходе проверки обнаружены трое иностранных граждан, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск.
По итогам операции 28 мигрантов будут выдворены за пределы России, восемь из них уже помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Ещё 33 иностранцам закрыт въезд в страну.
Кроме того, возбуждены 13 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.