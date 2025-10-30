Из Калининградской области выдворят 28 мигрантов по итогам операции «Нелегал-2025»

В ходе мероприятий выявлено около 200 нарушений миграционного законодательства. За несоблюдение правил пребывания и трудовой деятельности в России к ответственности привлечены десятки человек. 44 иностранца нарушили правила пребывания, 133 — режим въезда, ещё 11 работали без разрешения. Кроме того, 11 жителей региона оштрафованы за незаконное трудоустройство мигрантов. Общая сумма штрафов превысила 850 тысяч рублей.