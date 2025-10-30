Ричмонд
Улицу в Аксае назвали в честь Героя России, участника СВО Алексея Савченко

Власти Аксая утвердили решение о названии улицы в честь Героя России Алексея Савченко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области одну из улиц в Аксае назвали в честь Героя России, участника специальной операции, гвардии генерал-майора Алексея Савченко. Об этом в соцсетях сообщает местная администрация.

Ранее утвердили постановление о наименовании. Речь идет об участке улицы протяженностью около 719 метров в северной части Аксая.

На данный момент Алексей Савченко продолжает службу на благо Отечества. Он был удостоен ряда государственных наград. Военнослужащего отметили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», орденом Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги».

