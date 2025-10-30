В балтийском янтаре нашли новый вид жука возрастом около 37 млн лет (фото)

Учёные нашли в балтийском янтаре жука-темнотелку возрастом около 37 млн лет. Об этом сообщает телеграм-канал БФУ им. Канта.
Насекомое обнаружил исследователь калининградского вуза Виталий Алексеев вместе со специалистами из США и Латвии. Вымерший вид является третьим представителем семейства, застрявших в ископаемых смолах.
«Уникальный жук, длиной около 5 мм, был обнаружен в небольшом прозрачном кусочке с Самбийского полуострова. Он хранится в фондовой коллекции калининградского Музея янтаря — главного национального фонда инклюзов. Современные родственники этого рода — хищники. Они питаются древоядными короедами и точильщиками. Проведенное исследование — это важный шаг в понимании вымершей фауны и состава экосистем эоцена Европы и эволюции жуков-темнотелок», — рассказал сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Виталий Алексеев.
Летом 2024 года подросток из Балтийска нашёл янтарь с неизученной осой возрастом более 40 млн лет.