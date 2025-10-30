В балтийском янтаре нашли новый вид жука возрастом около 37 млн лет (фото)

«Уникальный жук, длиной около 5 мм, был обнаружен в небольшом прозрачном кусочке с Самбийского полуострова. Он хранится в фондовой коллекции калининградского Музея янтаря — главного национального фонда инклюзов. Современные родственники этого рода — хищники. Они питаются древоядными короедами и точильщиками. Проведенное исследование — это важный шаг в понимании вымершей фауны и состава экосистем эоцена Европы и эволюции жуков-темнотелок», — рассказал сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Виталий Алексеев.