Жителю Башкирии врачи «нарастили» новую печень

По данным минздрава республики, в 2023 году пациенту удалили кишечную опухоль. Послеоперационное восстановление протекало плохо, состояние пациента оставалось тяжелым. Поэтому химиотерапия была невозможна. В середине 2025 года в печени обнаружили огромную опухоль размером 95×115x87 мм.
Чтобы замедлить рост метастазов, мужчине провели химиоэмболизацию печеночной артерии — в сосуды, питающие опухоль печени, ввели химиопрепараты и эмболизирующие частицы. Они блокировали кровоток и доставляли высокую дозу лекарства прямо в новообразование, чтобы вызвать его некроз.
Радикальная резекция оказалась невозможной из-за недостаточного объема оставшейся части печени и риска развития печеночной недостаточности. Поэтому доктора приняли решение использовать двухэтапную методику ALPPS.
На первом этапе операции специалисты рассекли печень по границе долей и перевязали воротную вену, питающую поражённую часть органа. Благодаря чему активно начала расти оставшаяся здоровой часть печени. Спустя семь дней функции органа нормализовались. Спустя 16 дней результаты компьютерной томографии показали, что объем здоровой части печени увеличился на 21,4%.
Тогда провели второй этап — удалили пораженные доли. Операция продолжалась 5,5 часов. Теперь у 66-летнего пациента есть значительные шансы на выздоровление.
