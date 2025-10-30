Жителю Башкирии врачи «нарастили» новую печень

Чтобы замедлить рост метастазов, мужчине провели химиоэмболизацию печеночной артерии — в сосуды, питающие опухоль печени, ввели химиопрепараты и эмболизирующие частицы. Они блокировали кровоток и доставляли высокую дозу лекарства прямо в новообразование, чтобы вызвать его некроз.