Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на «зеркальном сердце»

Совсем маленькому Паше из Воронежа, у которого зеркально расположены внутренние органы, успешно провели сложную операцию на сердце.

Источник: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

Мальчик родился с тяжелым пороком: у него было единственное предсердие и желудочек, а также аномальное расположение вен.

Ни один кардиохирургический центр не мог провести операцию, и Паша считался неоперабельным. Однако после длительного наблюдения его приняли в Центр Мешалкина в Новосибирске. Врачам удалось выполнить бивентрикулярную коррекцию, разделив сердце на камеры и устранив другие проблемы.

Операция была сложной — фактически это было пять операций в одной. После успешного восстановления мальчик научился нормально работать с левым желудочком. Однако спустя полтора месяца ему потребовалась повторная операция из-за проблем с клапанами.

В мае, после имплантации нового механического клапана, Паша был выписан домой. Теперь он активно растет и развивается, продолжая получать необходимую терапию. Единственной анатомической особенностью, которая останется у него, будет зеркальное расположение внутренних органов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске врач Орлов заявил об опасных способах борьбы с гриппом.