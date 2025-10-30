Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на «зеркальном сердце»

Мальчик родился с тяжелым пороком: у него было единственное предсердие и желудочек, а также аномальное расположение вен.
Ни один кардиохирургический центр не мог провести операцию, и Паша считался неоперабельным. Однако после длительного наблюдения его приняли в Центр Мешалкина в Новосибирске. Врачам удалось выполнить бивентрикулярную коррекцию, разделив сердце на камеры и устранив другие проблемы.
Операция была сложной — фактически это было пять операций в одной. После успешного восстановления мальчик научился нормально работать с левым желудочком. Однако спустя полтора месяца ему потребовалась повторная операция из-за проблем с клапанами.
В мае, после имплантации нового механического клапана, Паша был выписан домой. Теперь он активно растет и развивается, продолжая получать необходимую терапию. Единственной анатомической особенностью, которая останется у него, будет зеркальное расположение внутренних органов.
