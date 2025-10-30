Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на «зеркальном сердце»

Ни один кардиохирургический центр не мог провести операцию, и Паша считался неоперабельным. Однако после длительного наблюдения его приняли в Центр Мешалкина в Новосибирске. Врачам удалось выполнить бивентрикулярную коррекцию, разделив сердце на камеры и устранив другие проблемы.