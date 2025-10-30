Ричмонд
Грозит ли россиянам новый коронавирус — комментарий Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора активно изучают новый коронавирус BRZ batCoV, на данном этапе риск передачи от животных к человеку низкий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. По результатам генетического анализа установлено, что он относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

«Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора активно изучают BRZ batCoV. В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким», — рассказали в ведомстве.

В то же время продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем, отметили в Роспотребнадзоре.

Бразильские исследователи отмечают, что на данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем, в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина.

Ранее подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки, добавили в пресс-службе.