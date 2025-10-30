Грозит ли россиянам новый коронавирус — комментарий Роспотребнадзора

Бразильские исследователи отмечают, что на данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем, в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина.