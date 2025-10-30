Ричмонд
В Иркутске хотят обустроить Аллею Памяти погибших участников СВО

В центральной части сохранят березовую рощу и установят скамейки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на территории Ново-Ленинского кладбища хотят обустроить Аллею Памяти погибших участников специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Для удобства посетителей будет проложен асфальтовый проезд от главного входа и оборудована парковка. На площадке для прощания установят памятный знак и информационную доску. В центральной части сохранят березовую рощу и разместят скамейки, — сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Чтобы сделать уход за кладбищем более эффективным, там хотят заасфальтировать дорогу вокруг всей территории и проложить щебеночные тропинки между могилами. Проект на выполнение всех работ уже готов. Если в городском бюджете будет достаточно средств, то их реализацию начнут в 2026 году.