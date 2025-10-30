В Иркутске хотят обустроить Аллею Памяти погибших участников СВО

Чтобы сделать уход за кладбищем более эффективным, там хотят заасфальтировать дорогу вокруг всей территории и проложить щебеночные тропинки между могилами. Проект на выполнение всех работ уже готов. Если в городском бюджете будет достаточно средств, то их реализацию начнут в 2026 году.