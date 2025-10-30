Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский экс-замминистра внутренней политики возглавила филиал РАНХиГС

Решение принято по итогам встречи омского губернатора и ректора вуза Алексеем Комиссарова.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 30 октября, губернатор Виталий Хоценко провел встречу с ректором Алексей Комиссаров Президентской Академией (она же Российкая академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Вместе они подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и правительством региона.

Соглашение направлено на развитие подготовки управленческих кадров и повышение квалификации специалистов для органов власти и местного самоуправления, пояснил сам Хоценко на своем Телеграм-канале.

Одновременно Комиссаров назначил нового директора омского филиала вуза, им стала Ольга Боровская. Ранее, с февраля 2021 года она была директором омского Центра управления регионом, с июня 2023-го по апрель 2024-го работала на посту замминистра внутренней политики области. До сегодняшнего дня она была советником губернатора.

Виталий Хоценко отметил профессионализм и ответственность Боровской, подчеркнув, что сама она является выпускницей Президентской Академии.

«Ольга Игоревна — опытный и ответственный профессионал. Уверен, что под ее руководством омский филиал будет двигаться только вперед», — написал он.

Ранее мы сообщали, что ОмГУ начал сотрудничество с колледжем в КНР.