Омский экс-замминистра внутренней политики возглавила филиал РАНХиГС

В четверг, 30 октября, губернатор Виталий Хоценко провел встречу с ректором Алексей Комиссаров Президентской Академией (она же Российкая академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Вместе они подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и правительством региона.
Соглашение направлено на развитие подготовки управленческих кадров и повышение квалификации специалистов для органов власти и местного самоуправления, пояснил сам Хоценко на своем Телеграм-канале.
Одновременно Комиссаров назначил нового директора омского филиала вуза, им стала Ольга Боровская. Ранее, с февраля 2021 года она была директором омского Центра управления регионом, с июня 2023-го по апрель 2024-го работала на посту замминистра внутренней политики области. До сегодняшнего дня она была советником губернатора.
Виталий Хоценко отметил профессионализм и ответственность Боровской, подчеркнув, что сама она является выпускницей Президентской Академии.
«Ольга Игоревна — опытный и ответственный профессионал. Уверен, что под ее руководством омский филиал будет двигаться только вперед», — написал он.
