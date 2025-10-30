Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упрямая кошка два дня не слазила с дерева в Уфе

Спасатели в Уфе помогли кошке спуститься с шестиметровой высоты.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе специалистам управления гражданской защиты пришлось выезжать на спасение кошки, которая забралась на высокое дерево во дворе частного дома и отказывалась спускаться. Животное провело на шестиметровой высоте целых два дня, несмотря на все попытки хозяев помочь ей.

Для операции спасателям потребовалось использовать лестницу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им пришлось не только уговаривать питомицу, но и применить «легкое физическое сопровождение». Кошка поначалу сопротивлялась, но в конечном итоге сдалась.

Специалисты успешно сняли упрямицу с дерева и передали ее владелице живой и невредимой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.