Упрямая кошка два дня не слазила с дерева в Уфе

В Уфе специалистам управления гражданской защиты пришлось выезжать на спасение кошки, которая забралась на высокое дерево во дворе частного дома и отказывалась спускаться. Животное провело на шестиметровой высоте целых два дня, несмотря на все попытки хозяев помочь ей.