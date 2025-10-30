Упрямая кошка два дня не слазила с дерева в Уфе

В Уфе специалистам управления гражданской защиты пришлось выезжать на спасение кошки, которая забралась на высокое дерево во дворе частного дома и отказывалась спускаться. Животное провело на шестиметровой высоте целых два дня, несмотря на все попытки хозяев помочь ей.
Для операции спасателям потребовалось использовать лестницу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им пришлось не только уговаривать питомицу, но и применить «легкое физическое сопровождение». Кошка поначалу сопротивлялась, но в конечном итоге сдалась.
Специалисты успешно сняли упрямицу с дерева и передали ее владелице живой и невредимой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.