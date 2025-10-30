В Самаре дачники задолжали 7,8 млн рублей за воду

В Самаре местных жителей предупреждают о важности оплаты квитанций за воду. Не всем горожанам включат водоснабжение в 2026 году, сообщают в «РКС-Самара».
— Сотрудники компании подвели итоги поливной компании. На данный момент в региональной столице более 27 тысяч абонентов частного сектора, они пользуются водой для полива. Часть из них до сих пор не оплатила услуги, — отметили в сообщении.
На конец октября общая сумма задолженности за услуги полива среди владельцев дачных участков достигла 7,8 млн рублей. Компания настоятельно рекомендует должникам погасить свои счета. В противном случае в следующем году им не будет предоставлено разрешение на использование услуги полива.