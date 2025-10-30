Какой штраф грозит водителям с номерами без российского флага?

С начала 2025 года в России действует обновленный стандарт для автомобильных номеров, который сделал обязательным наличие на них изображения российского триколора. Aif.ru разобрался, грозит ли штраф за езду со старыми номерами, на которых нет флага, и что будет, если новый номер оказался без этого символа.