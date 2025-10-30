Ричмонд
Какой штраф грозит водителям с номерами без российского флага?

С 1 января 2025 года новые автомобильные номера в России должны иметь изображение государственного флага. Его отсутствие на только что выданных знаках приравнивается к нарушению.

Источник: РИА Новости

С начала 2025 года в России действует обновленный стандарт для автомобильных номеров, который сделал обязательным наличие на них изображения российского триколора. Aif.ru разобрался, грозит ли штраф за езду со старыми номерами, на которых нет флага, и что будет, если новый номер оказался без этого символа.

Какой штраф за отсутствие флага на номере?

Водителям, которые управляют автомобилем с номерами, выданными после 1 января 2025 года и не имеющими изображения российского флага, грозит административная ответственность. Такое нарушение приравнивается к управлению транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками. Наказание за это предусмотрено частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ и представляет собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

На какие номера распространяется это требование?

Ключевое правило, которое нужно запомнить, — закон не имеет обратной силы. Это означает, что если номерные знаки были получены до 1 января 2025 года и полностью соответствовали действовавшему на тот момент стандарту, то их использование абсолютно законно. Обязанности по замене «старых» номеров на новые с флагом законодательством не предусмотрено.

Таким образом, требование о наличии флага и ответственность за его отсутствие касаются только тех транспортных средств, которые впервые получили или заменили номера уже в 2025 году.

Где именно должен располагаться флаг на номере?

Согласно актуальной редакции ГОСТа «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», изображение российского триколора должно быть размещено в правом нижнем углу регистрационного знака. Именно такое расположение соответствует стандарту, и любые отклонения от этого требования могут быть расценены как изготовление нестандартного номера.