Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти открыли инженерные классы для подготовки операторов БАС

Школьники будут обучаться управлению дронами на базе центра образования «Кудрово».

Инженерные классы, где школьники смогут профессионально обучаться управлению дронами, появились на базе центра образования «Кудрово» во Всеволожском районе Ленинградской области. Их открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ученики предпрофессиональных инженерных 10−11 классов получат возможность освоить программу «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» и смогут готовиться к всероссийским соревнованиям. Для лаборатории закупили семь симуляторов, куб для тренировок по управлению, обустроили рабочие места для сборки, ремонта и программирования авиационных систем.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что профессия оператора БАС востребована не только в военной сфере, но и во многих отраслях промышленности и лесоавиационных работах.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.