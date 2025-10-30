В Ленобласти открыли инженерные классы для подготовки операторов БАС

Инженерные классы, где школьники смогут профессионально обучаться управлению дронами, появились на базе центра образования «Кудрово» во Всеволожском районе Ленинградской области. Их открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Ученики предпрофессиональных инженерных 10−11 классов получат возможность освоить программу «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом» и смогут готовиться к всероссийским соревнованиям. Для лаборатории закупили семь симуляторов, куб для тренировок по управлению, обустроили рабочие места для сборки, ремонта и программирования авиационных систем.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что профессия оператора БАС востребована не только в военной сфере, но и во многих отраслях промышленности и лесоавиационных работах.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.